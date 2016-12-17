Сирийская армия отразила мощную атаку боевиков ИГ в районе Пальмиры

Правительственная армия Сирии и ополченцы отразили мощную атаку боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ополчении.

По данным агентства, атаке подверглась авиабаза Т-4, которая находится в 90 км от Пальмиры. «Армия и ополчение отразили мощную атаку ИГ на авиабазу Т-4. Атака была с юго-запада, враг отступил», – сказал собеседник агентства.

По его словам, террористы регулярно обстреливают авиабазу из минометов. В данный момент боевиков частично удалось оттеснить на несколько километров, но они продолжают наступление на авиабазу с юго-западной стороны.