Трамп обвинил Китай в краже американского подводного дрона

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал захват Китаем американского подводного беспилотника. «Китай украл у Военно-морского флота США исследовательский беспилотник – просто вытащили его в международных водах и забрали в Китай. Беспрецедентный акт», – написал Трамп в Twitter.

Ранее Пентагон потребовал от Китая вернуть подводный беспилотник. По данным военного ведомства, китайский корабль подошел к американскому исследовательскому судну в Южно-Китайском море, вытащил дрон из воды и забрал с собой. Пекин ситуацию пока не комментировал.