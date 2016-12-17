Китай вернет США подводный беспилотник

Министерство обороны Китая заявило, что ведет переговоры с США о возвращении подводного беспилотника. «Китай решил вернуть его американской стороне надлежащим образом, Китай и США все время были на связи по данному вопросу», – сообщили в ведомстве.

В минобороны пояснили, что обнаружили в Южно-Китайском море «неустановленное оборудование» и забрали его на проверку, чтобы предотвратить любые угрозы для судоходства. В ведомстве подчеркнули, что не знали, что дрон принадлежит США.

В то же время в минобороны Китая высказали претензии США за то, что они активно раскручивали эту историю. «Во время переговорного процесса американская сторона в одностороннем порядке раскручивала историю, что было нецелесообразно», – заявили в ведомстве.

Ранее Пентагон заявил, что китайский военный корабль захватил американский подводный беспилотник. По версии американского министерства обороны, дрон был вытащен из воды рядом с исследовательским судном США и увезен на территорию Китая.