При проведении спецоперации в Грозном погиб полицейский – ТАСС

В ходе спецоперации по ликвидации группы боевиков в Старопромысловском районе Грозного один из сотрудников МВД Чечни получил смертельное ранение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

Напомним, в ночь на воскресенье группа вооруженных мужчин совершила нападение на полицейских в Грозном. Позже их попытались остановить сотрудники ДПС, завязалась перестрелка, в результате которой были ликвидированы четверо боевиков.

Спецоперация по поимке злоумышленников продолжилась сегодня днем. В ходе операции на окраине Грозного были уничтожены остальные пять боевиков, подозреваемых в нападении на полицейских. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, лично контролировавший ход спецоперации.

По данным «Интерфакса», один из боевиков был взят живым и сейчас дает показания. Официального подтверждения этой информации нет. О гибели полицейского официальные источники тоже не сообщали.