Лавров: Цель убийства российского посла в Турции – подрыв отношений Москвы и Анкары

Главной целью заказчиков убийства российского посла в Турции Андрея Карлова была дискредитация отношений между Москвой и Анкарой на фоне сирийской кампании. Это следует из заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства.

«Мы убеждены, что основная цель тех, кто задумал это варварское деяние – подорвать процесс нормализации отношений между Россией и Турцией во многом для того, чтобы не допустить эффективной борьбы с терроризмом в Сирии. Эта цель с негодными средствами. Она не пройдет», - заявил Лавров. Об этом же, по словам Лаврова, говорили в ходе телефонной беседы и президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Они договорились о совместном расследовании преступления.

Ранее МИД Турции также заявил, что убийство Карлова не должно «бросить тень на российско-турецкие отношения».

20 декабря в Москве запланирована встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана. Лавров выразил уверенность, что в результате будут приняты меры, сделающие невозможной «реализацию тех планов, которые вынашивали заказчики и организаторы этого преступления».