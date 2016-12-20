Пентагон подтвердил возвращение Китаем подводного беспилотника

Пентагон подтвердил, что китайские военные моряки передали США перехваченный ими в прошлый четверг подводный океанографический беспилотник Bowditch. Передача состоялась неподалеку от места, где дрон был перехвачен, в 92 км к северо-западу от залива Субик-Бей моря Лусон, передает ВВС. Минобороны США заявило, что военные продолжат действовать в Южно-Китайском море в той мере, в какой это позволяют международные законы и нормы. В ведомстве считают, что инцидент стал следствием запутанности и противоречивости этих норм и различных морских кодексов, и обещают продолжить расследование.

Минобороны КНР сообщило, что передача дрона прошла в мягкой обстановке во вторник в полдень после «дружеских консультаций».

Пентагон ранее заявлял, что перехваченный беспилотник занимался научными исследованиями, по крайней мере в тот момент, когда был захвачен китайцами. По данным военного ведомства, китайский корабль подошел к американскому исследовательскому судну в Южно-Китайском море, вытащил дрон из воды и забрал с собой. Пекин ситуацию пока не комментировал. ВВС напоминает, что этот перехват стал одним из самых серьезных случаев конфронтации двух флотов за десятилетия.