Российские следователи вылетели в Турцию для расследования убийства посла

Оперативно-следственная группа из представителей специальных ведомств, Следственного комитета и Министерства иностранных дел вылетела в Турцию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что всего в составе группы будут работать 18 человек.

«Группа будет действовать в Турции в рамках расследования убийства посла России Андрея Карлова. Договоренность об этом была достигнута в ходе телефонного разговора накануне между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом», – напомнил Песков.

Нападение на российского посла Андрея Карлова произошло 19 декабря на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». От полученного огнестрельного ранения в спину дипломат скончался. Стрелка, который, по словам мэра Анкары, был уволен из полиции, уничтожили в результате спецоперации. Стрелок объяснил убийство посла недовольством политикой России в Сирии. В МИДе назвали произошедшее терактом, подчеркнув, что Москва поставит вопрос об убийстве посла перед Совбезом ООН.