Песков: Россия и Турция должны сблизиться для сотрудничества против организаторов нападения на посла

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после убийства российского посла в Турции самым разумным для Москвы и Анкары будет сближение для более эффективной работы против организаторов этой провокации.

«Единственное разумное, что могут сделать две страны, т. е. наша страна и Турция, на фоне такой провокации, – это стать ближе, эффективнее в сотрудничестве против тех, кто стоит за этой провокацией», – сказал Песков.

Песков отметил, что убийство посла является незаурядной трагедией, и добавил: «Это провокация, которая направлена на то, чтобы разрушить отношения между двумя странами».

Нападение на посла России в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок».

МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом.