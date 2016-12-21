Арестован вице-губернатор Приморья

Вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко по решению Фрунзенского суда Владивостока помещен под домашний арест на два месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда. Накануне Сидоренко был задержан в связи со злоупотреблениями при распределении финансовой помощи в пострадавшие от тайфуна «Лайонрок» районы края. Как передает РИА «Новости», задержанию предшествовали проверки правохранительных органов. По данным приморских СМИ, ранее обыски проходили у брата вице-губернатора — бизнесмена Владимира Сидоренко, директора ФГУП «Дальневосточное». В администрации края ситуацию не комментируют.

Ходатайство об аресте было подано в связи с уголовным дело о покушении на мошенничество. Сергей Сидоренко «проходит по уголовному делу по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», — сказал собеседник РИА «Новости» со ссылкой на данные суда.

В администрации Приморья Сидоренко до сих пор курировал вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли.

Тайфун «Лайонрок» обрушился на Приморье в конце августа 2016 г. В результате было подтоплено 170 населенных пунктов, разрушено около 550 километров дорог и 115 мостов. Ущерб от стихии губернатор края Владимир Миклушевский оценивал более чем в 7 млрд руб.