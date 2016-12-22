Единый день голосования могут отменить – «Коммерсантъ»

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова допустила возможность отмены единого дня голосования или его переноса на другую дату, пишет «Коммерсантъ». Это произошло на совещании глав региональных избиркомов.

«Звучало предложение вернуться к практике законодательного ограничения числа бюллетеней, с которыми участковые комиссии могут работать одновременно. Когда членам УИК приходится за одну ночь обрабатывать сразу бюллетени и по выборам в Госдуму, и по выборам в заксобрание, и по муниципальным выборам, возрастает вероятность ошибок», – пояснил изданию один из участников совещания.

Сейчас единый день голосования приходится на третье воскресенье сентября.

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