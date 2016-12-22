Франция и Великобритания предлагают запретить продажу вертолетов Сирии

Французские и британские дипломаты представят в Совете Безопасности ООН проект резолюции, предусматривающий введение запрета на продажу вертолетов сирийским властям, пишет газета Le Figaro.

Документ также предлагает введение некоторых других санкций. В частности, замораживание активов четырех сирийских чиновников и 10 организаций, среди которых Сирийский исследовательский центр, связанный с разработкой химического оружия.

По данным издания, голосование по проекту может пройти уже на следующей неделе. Отмечается, что документ, вероятно, не будет принят, потому что его заблокирует Россия.