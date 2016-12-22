ОПК разработала новейший комплекс радиоэлектронной борьбы

Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) разработала новейший комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), его серийное производство начнется в 2017 г. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил генеральный директор ОПК Александр Якунин.

«В уходящем году коллектив ОПК удостоен наград Минобороны России за разработку комплекса РЭБ нового поколения. Это принципиально новая техника радиоэлектронной борьбы, о которой до сих пор не было ничего в СМИ. Комплекс применяется в тактическом и оперативно-тактическом звеньях и составляет достойную конкуренцию аналогам из США, Великобритании, Франции, Израиля и других стран», – сказал Якунин.

Он не уточнил, как будет называться новый комплекс, но отметил, что система создана с использованием современных достижений в микроэлектронике, процессорной технике и программном обеспечении.