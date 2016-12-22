Правительство Японии одобрило рекордный оборонный бюджет на 2017 год

На фоне продолжающихся территориальных споров с Китаем и угроз со стороны КНДР правительство Японии одобрило рекордный оборонный бюджет на 2017 г. Власти планируют потратить на оборону 5,13 трлн иен ($43,6 млрд) при общем объеме бюджета в 97,5 трлн иен ($830 млрд). Теперь бюджет должен одобрить парламент.

Япония наращивает оборонный бюджет уже пятый год подряд. В 2017 г. власти Японии намерены усилить береговую охрану из-за споров с Китаем вокруг островов в Восточно-Китайском море. Также Токио хочет усовершенствовать систему противоракетной обороны в ответ на ядерную программу КНДР.