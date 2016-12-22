Шойгу увидел в военных учениях НАТО методы фашистской Германии

Министр обороны России Сергей Шойгу считает неприемлемой антироссийскую направленность военных учений стран – участниц Североатлантического альянса.

«НАТО в два раза нарастило интенсивность военных учений, большинство которых имеют антироссийскую направленность, например, в Вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбериплейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии. Последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны», – заявил Шойгу на расширенной коллегии Минобороны.

Он отметил, что «ни одно из учений иностранных государств не осталось без внимания, особенно в приграничных районах».