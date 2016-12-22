Суд признал виновной бывшую студентку МГУ Варвару Караулову

Московский окружной военный суд признал виновной бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову) в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». «Иванова, проживая в Москве, являясь сторонницей организации "Исламское государство", решила совершить попытку участия в запрещённой организации, осознавая, что это может оказать негативное влияние на интересы России», – говорится в мотивировочной части приговора. Суд посчитал, что Караулова оправдывала действия ИГ.

Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить девушку к пяти годам лишения свободы. Прокурор отметил повышенную общественную опасность совершенного, так как подсудимая, по его словам, собиралась стать снайпером или смертницей.

Защита настаивает на том, что представленные стороной обвинения доказательства, а также заслушанные на суде свидетели не подтверждают намерения девушки стать террористкой.

В последнем слове Караулова заявила о готовности искупить свою вину, став опорой в жизни для родителей, которых подвела попыткой уехать за своей «больной любовью», в чем сейчас полностью раскаивается. Она выразила благодарность сотрудникам спецслужб, которые помогли ей вернуться домой, и объяснила свое поведение запоздалой подростковой депрессией.