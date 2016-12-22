Трамп решил назначить советником президента менеджера своей предвыборной кампании

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить советником президента Келлиэн Конуэй, которая была менеджером его предвыборной кампании. В переходной команде Трампа отметили, что Конуэй «сыграла решающую роль в победе» на президентских выборах. «Она неутомимый и цепкий заступник моей политики, и у нее есть прекрасные идеи о том, как эффективно передать наше послание», – говорится в сообщении штаба.

Ранее сообщалось, что главы американских технологических компаний Илон Маск (Space X) и Трэвис Каланик (Uber) вошли в консультационный совет, созданный избранным президентом США Дональдом Трампом. Отмечается, что за несколько недель до своего назначения Маск заявил, что выборы «не лучший момент нашей демократии в целом».