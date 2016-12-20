Гендиректор Apple объяснил, зачем согласился встретиться с Трампом

Гендиректор Apple Тим Кук решил пойти на встречу избранного президента Дональда Трампа с лидерами IT-индустрии, чтобы не оставаться в стороне. Его объяснения сотрудникам компании приводит USA Today, первым об этом сообщил TechCrunch. По словам Кука, лично он никогда не считал, что место за рамками поможет снискать успех. «Возможность повлиять на события возникает, когда вы в находитесь на месте событий, поэтому мы стараемся участвовать в событиях, будь это в этой стране, в Евросоюзе, Китае или Южной Америке», - объяснил он. «Мы вступаем в контакт, когда мы согласны, и мы вступаем в контакт, когда мы несогласны, - продолжил Кук. - Думаю, что очень важно это делать, поскольку невозможно изменить ситуацию простым криком. Но можно изменить ситуацию, показывая другим, что ваш подход - лучший. Во многих отношениях речь идет о соперничестве идей».

Трамп встретился с руководителями крупнейших технологических компаний в Нью-Йорке на прошлой неделе. В коммюнике переходной команды Трампа говорилось, что во встрече участвовали, кроме Кука, гендиректор Alphabet Ларри Пейдж, гендиректор Microsoft Сатья Наделла, гендиректор Amazon Джефф Безос, гендиректор Tesla Илон Маск, который уже стал советником Трампа, гендиректор IBM Джинни Рометти. Они обсуждали проблемы рынка труда, кибербезопасности, налогообложения корпораций, проблему Китая, миграционную политику. Избранный президент сказал своим гостям, что подобных им в мире нет. До этого в ходе превыборной кампании Трамп критиковал корпорации вроде Apple и IBM за перенос рабочих мест за границу, а руководители IT-компаний неоднократно высказывали озабоченность программой Трампа в области иммиграционной политики, антимонопольного регулирования и отношения правительства к пользовательским данным, попадающим в распоряжение компаний. Администрация Обамы в целом поддерживала хорошие отношения с Кремниевой долиной, в частности продвигала политику сетевой нейтральности и не препятствовала росту влиятельности IT-гигантов. USA Today напоминает, что большинство участников встречи с Трампом раньше высказались в поддержку Хиллари Клинтон, так что к ним возникли вопросы.

Кук представил причину согласия на встречу, которую, вероятно, разделяют его коллеги: лучше принять участие, чем пройти мимо, так больше шансов отстоять свою точку зрения, отмечает USA Today.

По словам Кука, с избранным президентом США также обсуждались проблемы прав человека, вопросы защиты тайны частной жизни и кибербезопасности, а также вопросы образования и отношения к изменениям климата. Он добавил, что Трамп сказал пришедшим на встречу, что он здесь для того, чтобы помочь их процветанию.