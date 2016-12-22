Суд в Киеве разрешил следователям провести обыски в администрации президента России

Печерский районный суд Киева принял решение предоставить украинским следователям доступ к вещам и документам в здании администрации президента России в рамках дела бывшего главы Украины Виктора Януковича.

«Ходатайство удовлетворить. Предоставить старшему следователю по особо важным делам главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Приймачку Вадиму Викторовичу, а также представителям компетентных органов Российской Федерации, в которые следователь или прокурор будут обращаться с запросом об оказании международной правовой помощи, возможность временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении администрации президента Российской Федерации», – говорится в решении суда.

Речь идет об обращении Януковича от 1 марта 2014 г. на имя президента России с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины, а также других обращений. Решение суда действительно в течение месяца.