Последние боевики покинули Алеппо

Последняя группа боевиков в четверг покинула сирийский город Алеппо, сообщает сирийское государственное телевидение.

На четырех автобусах они выехали из восточного района Алеппо через КПП «Рамусе» на юго-западе города.

Это означает, что боевики полностью оставили город.

Ранее сообщалось, что завершение эвакуации планировалось на более ранний срок, но было затруднено плохими погодными условиями.

До настоящего времени из восточной части Алеппо было вывезено порядка 34 000 человек, включая 4000 членов оппозиционных вооруженных группировок, отмечается в Twitter представительства МККК в Сирии.