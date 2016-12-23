Госдеп оспорил высказывание Путина о превосходстве российской армии

Профессионализм и мастерство армии США несомненны, заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента России Владимира Путина о превосходстве российских вооруженных сил.

«На сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора, любого», – сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны 22 декабря. При этом он подчеркнул, что «если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий».

Представитель госдепа заметил, что не думает, будто кампании Москвы на Украине и в Сирии повышают военный статус России. «Я так не считаю. Не думаю, что в истории человечества когда-либо существовала армия более способная, образованная, сильная, с лучшим руководством и более обеспеченная, чем армия Соединенных Штатов сегодня», — уточнил Кирби.