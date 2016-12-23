Делегацию России в ПАСЕ возглавит Петр Толстой

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы возглавит вице-спикер нижней палаты парламента от «Единой России» Петр Толстой. «Петр Толстой имеет статус, убеждения и позицию, направленную на отстаивание интересов России», – заявил Володин.

Он сообщил, что пока делегация до конца не сформирована. Все фракции представили своих кандидатов в состав делегации, свою часть также сформировал Совет Федерации. Процесс формирования завершится, скорее всего, после того как из Страсбурга поступит сигнал, что в отношении делегации России будут сняты все санкции, прежде всего восстановлено право голоса.

Ранее российскую делегацию в ПАСЕ, как правило, возглавлял руководитель комитета Госдумы по международным делам. По словам Володина, кандидатура Толстого на пост главы делегации согласована с руководителями всех думских фракций, председателем Совета Федерации и руководством российского МИДа.