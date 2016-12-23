Путин назвал абсурдными заявления США о вмешательстве России в выборы

Избранный президент США Дональд Трамп тонко почувствовал настроения своих избирателей и работал до конца, хотя никто не верил в его победу, «кроме нас с вами», пошутил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Так он ответил на вопрос, завершится ли конфронтация в международных отношениях после неожиданных событий этого года, таких, как избрание Трампа. Путин подверг критике нынешнюю администрацию США за обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы и заявил, что предположения о том, что Россия добилась победы республиканцев на выборах не только президента, но и Сената и Конгресса, абсурдны.

По его словам, он надеется на деловые отношения и с новым президентом США, и с Демократической партией. Путин напомнил о примере президента-демократа Франклина Рузвельта.