Трампу понравились слова Путина о проигрыше Клинтон

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал слова президента России Владимира Путина о проигрыше Хиллари Клинтон на выборах. «Владимир Путин сказал сегодня о Хиллари и демократах: “На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать достойно”. Это так верно!» – написал Трамп в Twitter.

Ранее Путин, комментируя результаты выборов в США, посоветовал Демократической партии научиться проигрывать достойно.

«И, кстати говоря, за Трампа не проголосовали два выборщика, а за госпожу Клинтон – четыре, и здесь они опять проиграли. Они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне. Это, на мой взгляд, как бы это сказать, унижает их собственное достоинство. Нужно уметь проигрывать достойно», – заявил Путин.