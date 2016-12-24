Марин Ле Пен выступила за выход Франции из Евросоюза, НАТО и еврозоны

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен считает, что Франция должна выйти из Евросоюза, НАТО и еврозоны. «Frexit будет частью моей политики», – сказала Марин Ле Пен греческой газете Δημοκρατία. Она добавила, что намерена принять участие в президентских выборах.

Ле Пен раскритиковала единую европейскую валюту, назвав ее инструментом шантажа. «Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии и граждане стали беднее», – считает политик. Она призвала Португалию, Италию, Испанию, Ирландию, Грецию и Кипр тоже подумать о выходе из ЕС. По словам Ле Пен, «идеально было бы всем этим странам выйти в один день с Францией».

Также Ле Пен считает необходимым выход Франции из НАТО, поскольку эта организация, по ее мнению, потеряла свой смысл. «Она была создана, когда существовала угроза Варшавского договора и экспансии коммунистического Советского союза. СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе», – заявила Ле Пен.

Лидер партии «Национальный фронт» также добавила, что с уважением относится к президенту России Владимиру Путину и избранному президенту США Дональду Трампу.