Умерла стюардесса Весна Вулович, внесенная в Книгу рекордов Гиннесса

Сербская стюардесса Весна Вулович найдена мертвой в своей квартире в Белграде, сообщает Associated Press. Ей было 66 лет, о причинах смерти пока не сообщается.

Вулович была внесена в Книгу рекордов Гиннесса после авиакатастрофы рейса 367 JAT Yugoslav Airlines, произошедшей в 1972 г. близ деревни Србска Каменице. Пассажирский самолет McDonnell Douglas DC-9, следовавший по маршруту Стокгольм – Копенгаген – Загреб – Белград, взорвался в воздухе в результате теракта хорватских националистов. В результате крушения погибли 27 человек.

Вулович единственной удалось выжить после падения с высоты более 10 км. Она обладает мировым рекордом высоты для выживших при свободном падении.