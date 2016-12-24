Умерла стюардесса Весна Вулович, внесенная в Книгу рекордов Гиннесса

Сербская стюардесса Весна Вулович найдена мертвой в своей квартире в Белграде, сообщает Associated Press. Ей было 66 лет, о причинах смерти пока не сообщается.

Вулович была внесена в Книгу рекордов Гиннесса после авиакатастрофы рейса 367 JAT Yugoslav Airlines, произошедшей в 1972 г. близ деревни Србска Каменице. Пассажирский самолет McDonnell Douglas DC-9, следовавший по маршруту Стокгольм – Копенгаген – Загреб – Белград, взорвался в воздухе в результате теракта хорватских националистов. В результате крушения погибли 27 человек.

Вулович единственной удалось выжить после падения с высоты более 10 км. Она обладает мировым рекордом высоты для выживших при свободном падении.

Умер старейший режиссер «Ленфильма» Сергей Микаэлян
Умер актер Александр Яковлев
Умер актер московского театра «Эрмитаж» Юрий Амиго
Фото