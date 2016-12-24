Савченко сообщила название своей новой партии

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко сообщила, как будет называться ее новая партия. На своей странице в Facebook она написала о создании партии РУНА.

Аббревиатура в названии расшифровывается как движение (по-украински «рух»), реформы, революция, украинского народа.

Из сообщения следует, что 26 декабря состоится пресс-конференция по случаю создания партии. Ее темой станет концепция изменения системы Украины как унитарной децентрализованной республики.