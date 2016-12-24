МВД Турции: убийца российского посла был связан со сторонниками Гюлена
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что убийца посла России в Анкаре Андрея Карлова был связан со сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена.
«Мы работаем над тем, чтобы выявить связи террориста внутри Турции и за ее пределами. Сейчас четко определена связь убийцы с террористической организацией ФЕТО. Покушение на посла России – это не результат личной инициативы нападавшего», – сказал Сойлу агентству «Анадолу».
По словам министра, теракты, имевшие место в Турции после парламентских выборов 7 июня 2015 г., и вооруженное нападение на российского дипломата взаимосвязаны и являются цепью единого плана.
Напомним, Карлов был убит выстрелами в спину на открытии выставки в Анкаре в понедельник 19 декабря. Убийца был ликвидирован полицией.