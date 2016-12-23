Путин изменил мнение о том, что Су-24 был сбит по приказу турецких властей

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что раньше скептически относился к сообщениям о том, что российский Су-24 был сбит без приказа турецких властей, но после убийства посла в Турции Андрея Карлова изменил свое мнение.

«Я скептически относился к словам, что наш самолет был сбит без санкции турецкого руководства, но сейчас, после убийства посла, я начинаю верить, что все возможно», – заявил Путин.

Напомним, российский Су-24 был сбит в декабре 2015 г. на сирийско-турецкой границе. 19 декабря 2016 г. в Турции на фотовыставке был застрелен посол России Андрей Карлов. Убийца был ликвидирован полицией.