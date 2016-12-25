Родственники погибших в результате крушения Ту-154 получат выплаты в СОГАЗе

Все военнослужащие Минобороны России и другие пассажиры, находившиеся на борту Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, смогут получить компенсации в страховой компании СОГАЗ. Об этом говорится в пресс-релизе страховщика. «В СОГАЗе застрахована ответственность Минобороны России за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушных судов», – пояснили в компании.

Кроме того, с 1 января 2015 г. между Министерством обороны и страховой группой СОГАЗ действует государственный контракт по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, граждан, призванных на военные сборы. Помимо этого СОГАЗ уполномочен производить выплаты единовременных пособий из средств Минобороны.

Размер компенсаций семье каждого погибшего военнослужащего составит в общей сложности более 5,8 млн руб., из которых 2,337 млн руб. – страховая выплата и 3,506 млн руб. – единовременное пособие.

Самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, через 7 мин. после взлета, он пропал с радаров. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – это военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.