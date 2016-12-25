Выживших после крушения Ту-154 не обнаружено

В Минобороны России сообщили, что в районе катастрофы самолета Ту-154 в Черном море выживших людей не обнаружено. «Район авиакатастрофы самолета Ту-154 определен. Выживших не наблюдается», – сказали в Минобороны.

Самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, через 7 мин. после взлета, он пропал с радаров, обломки были найдены в Черном море.

На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – это военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.