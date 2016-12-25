Спасатели извлекли из воды тела десяти погибших при крушении Ту-154

В Минобороны России сообщили, что, по данным на 15.00 мск, на борт спасательного судна подняты тела десяти погибших. Поиски ведутся на площади 10,5 кв. км в круглосуточном режиме. В поисково-спасательной операции задействованы 27 кораблей и судов, 37 водолазов, четыре вертолета, БПЛА и телеуправляемые глубоководные аппараты.

«В ближайшее время в район авиакатастрофы с других флотов дополнительно будут доставлены более 100 водолазов-глубоководников со специальным оборудованием. Всего в поисково-спасательных мероприятиях принимает участие более 3000 человек», – отметили в ведомстве.

Самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, сразу после взлета, он пропал с радаров. Позже в Черном море были обнаружены обломки. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа – это военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и журналисты.