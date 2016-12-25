В Минобороны России рассказали о пилоте Ту-154 и состоянии самолета

Самолетом Ту-154, потерпевшим крушение над Черным морем, управлял опытный пилот Роман Волков, сообщили в Минобороны России. «Самолет Ту-154 Военно-транспортной авиации Минобороны России управлялся опытным пилотом Волковым Романом Александровичем. Роман Волков – летчик первого класса. Общий налет более 3000 ч», – сказали в ведомстве.

Самолет Ту-154Б2 был произведен в 1983 г. и эксплуатировался 223-м летным отрядом Минобороны, который занимается перевозками пассажиров в интересах военного ведомства.

Он имел большой запас по летному ресурсу (свыше половины ресурса), из-за того что в Минобороны такие самолеты эксплуатируются гораздо менее интенсивно, чем в авиакомпаниях, имелся также запас и по календарному ресурсу, говорит источник, близкий к Минобороны. «Последний ремонт прошел 29 декабря 2014 г., а в сентябре 2016 г. прошел плановое регламентное обслуживание», – отметили в ведомстве.

Самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, сразу после взлета, он пропал с радаров. Позже в Черном море были обнаружены обломки. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа – это военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.