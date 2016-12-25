В Киеве подтвердили, что Гройсман перенес визит в Израиль

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес визит в Израиль на неопределенный срок. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук. «Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль. Новая дата визита будет определена позже», – сказал Столярчук.

Он добавил, что Гройсман «призывает не драматизировать ситуацию». «Есть много тех, кому выгодно было бы вбить клин в наши отношения, используя чувствительные для обеих сторон вопросы, и наша общая задача этого не допустить», – отметил Столярчук.

Визит премьера Украины в Израиль был запланирован на 27-28 декабря. Ранее СМИ сообщали, что поездка отложена в связи с ситуацией вокруг резолюции Совета Безопасности ООН об израильских поселениях на палестинских территориях.