Опознание тел погибших при крушении Ту-154 будет проводиться в Москве

В Министерстве транспорта России сообщили, что опознание тел погибших при крушении Ту-154 в Черном море будет проводиться в Москве. «Также в Москве будет оказываться медико-психологическая помощь родственникам», – добавили в ведомстве.

Родственников погибших просят не прилетать в Сочи, поскольку процедура поиска тел может затянуться. Тех, кто прибудет, поселят в санатории «Аврора» Министерства обороны России.

«Родственников погибших разместят в санатории "Аврора", где для них созданы все необходимые условия. Дополнительно подготовлены еще три санатория – "Адлер", "Бургас" и "Весна", их в резерве держим», – сказали в оперативном штабе Минобороны.

В ведомстве отметили, что большая часть родственников должна прибыть в Сочи вечером воскресенья, спецрейсом из Москвы. «Кто-то из родных приезжает самостоятельно, поэтому для них в аэропорту города Сочи подготовлены пункты медико-психологической помощи, где дежурят опытные сотрудники», – добавили в штабе.

Также сообщается, что в Сочи прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он примет участие в заседании комиссии по расследованию причин катастрофы Ту-154 Минобороны России.

Самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, сразу после взлета, он пропал с радаров. Позже в Черном море были обнаружены обломки. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.