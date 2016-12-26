Версия теракта при крушении Ту-154 не рассматривается в качестве основной – «Интерфакс»

Возможность совершения теракта на борту самолета Ту-154 не рассматривается в качестве основной версии крушения борта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в спецслужбах. По его словам, «самолет Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись». Планировалось, что местом его следующей посадки для дозаправки станет аэропорт Моздока, «но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было», - собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что после прилета в Адлер, самолет был взят под охрану. «На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки», - сообщил источник. «Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом», - добавил он.

Таким образом, подчеркнул представитель спецслужб, «на данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, и органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную», - подчеркнул он.