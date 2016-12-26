По делу об отравлении «Боярышником» задержаны 23 человека

По делу о массовом отравлении суррогатом алкоголя в Иркутске задержаны 23 человека, среди них замруководителя областного управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов. Это сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она добавила, что пока зафиксированы 123 сообщения об отравлении метанолом, умерли 76 человек, пивших концентрат для ванн «Боярышник».

Против Лужнова возбуждено уголовное дело о халатности. По данным следствия, с мая текущего года в региональное управление Роспотребнадзора не раз поступали жалобы на незаконную продажу в области «Боярышника» и о запрете на его розничную продажу. Лужнов не принял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов, полагает следствие.

В одном районе Иркутска следователи СКР и полицейские нашли склад метилового спирта, который использовался при изготовлении суррогатного «Боярышника». Там изъяли больше 10 т метанола и более 6 т стеклоочистителя с метанолом. Выявлены и перекрыты все каналы распространения «Боярышника», утверждает СКР.

Случаи отравления спиртсодержащей жидкостью отмечались в Иркутске с 17 декабря. Вскоре в городе, а затем и в области был введен режим чрезвычайной ситуации. С 26 декабря в России вступил в силу запрет на продажу в рознице спиртосодержащей непищевой продукции, запрет введен на месяц. Он касается жидкостей с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции, говорится в документе, не попали под запрет стеклоочистители и парфюмерия.