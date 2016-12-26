Число жертв «Боярышника» в Иркутске увеличилось до 77

Количество жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 77, сообщила пресс-секретарь регионального минздрава Татьяна Шкурская.

«К настоящему времени скончались 77 человек - один человек умер в больнице. Таким образом, всего к настоящему времени в медучреждениях погибли 46 человек и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства», - сообщила Шкурская.

По данным минздрава региона, в больницах остаются 16 человек - 21 был выписан в связи с улучшением состояния, девять отказались от лечения.

В микрорайоне Ново-Ленино Иркутска произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртсодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн "Боярышник"». Отравление вызвал метиловый спирт, или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту массового отравления, задержаны 23 человека.

С 26 декабря в России вступил в силу запрет на продажу в рознице спиртсодержащей непищевой продукции, запрет введен на месяц. Он касается жидкостей с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции, говорится в документе, не попали под запрет стеклоочистители и парфюмерия.