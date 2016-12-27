Трамп анонсировал планы реформирования ООН

Избранный президент США Дональд Трамп второй раз за неделю говорит необходимости реформирования Организации Объединенных Наций. «У ООН есть огромный потенциал, но сейчас это всего лишь клуб, где люди встречаются друг с другом, общаются и хорошо проводят время. Как жаль!» - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Ранее, 23 декабря Трамп пообещал: «Что касается ООН, все изменится после 20 января» - дата инаугурации избранного президента. Эта запись была сделана в ответ на резолюцию ООН с призывом к Израилю о прекращении строительства поселений «на оккупированной палестинской территории». Ранее США блокировали подобные резолюции, однако на этот раз воздержались, и документ был принят.