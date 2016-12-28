Минздрав Иркутска уточнил число жертв «Боярышника»

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, от отравления спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске погибли 74 человека. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального минздрава Татьяна Шкурская, передает «Интерфакс».

«Подтверждено, что 74 человека скончались именно от отравления метиловым спиртом, еще трое – от других причин», – сказала Шкурская. Она добавила, что «корректировка» коснулась только тех погибших, которые были доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы «с мест жительства». Из 31 человека от метанола погибли 28.

Ранее сообщалось о 77 погибших от метанола.

В микрорайоне Ново-Ленино Иркутска произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость – парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн "Боярышник». Отравление вызвал метиловый спирт, или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

К настоящему времени по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 23 человека, в том числе замглавы местного Роспотребнадзора Михаил Лужнов, госпитализированный с сердечным приступом после задержания.

С 26 декабря в России вступил в силу запрет на продажу в рознице спиртосодержащей непищевой продукции, запрет введен на месяц. Он касается жидкостей с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции, говорится в документе, не попали под запрет стеклоочистители и парфюмерия.