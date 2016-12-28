Началась расшифровка второго самописца с Ту-154 – ТАСС

В Москве началась расшифровка записей второго найденного самописца с разбившегося в Сочи Ту-154 Минобороны. Это ТАСС сообщил источник в силовых структурах. По его словам, состояние черного ящика хорошее. Это параметрический самописец.

Ранее состояние самописца оценил представитель комиссии Минобороны старший инженер Дмитрий Попов. «Состояние по внешнему виду отличное. Немножечко повреждена теплоизоляционная и бронезащита. Но у него ручки на месте - это первый признак того, что, если не было воздействия соленой воды, то магнитная лента должна сохраниться», - сказал он в эфире «России 24».

Первые результаты расшифровки могут быть представлены в ближайшие сутки, говорил ранее «Интерфаксу» источник в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы. По его словам, крушение могло произойти из-за сочетания человеческого фактора и технической неисправности.

«Предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу», - сказал он.