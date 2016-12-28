Le Monde написал об атаке хакеров Fancy Bear на системы ОБСЕ

Предположительно российские хакеры атаковали серверы ОБСЕ, пишет le Monde, атака была масштабной и технически сложной. Представитель организации Наташа Раджакович подтвердила, что в ОБСЕ поняли в конце октября, что подверглись кибератаке, но не стала раскрывать детали. Кто стоит за действиями хакеров, в организации не знают и предположений не высказывают.

Атака была совершена в период, когда в офисе ОБСЕ мало народу, большинство сотрудников разъезжаются по родным странам, пишет газета. 57 стран-участниц ОБСЕ уже были уведомлены о случившемся. Хакеры проникли в систему организации, воспользовавшись «дырами» в защите и получили доступ к электронной переписке сотрудников, их паролям и засекреченным досье. Monde объясняет, что разглашение содержания писем и других документов было бы крайне нежелательно для организации, которая дорожит репутацией нейтрального посредника между Россией и европейскими странами.

Источник газеты в одной из западных спецслужб сказал, что в организации атаки подозревают группу российских хакеров APT28 (они же Pawn Storm, они же Sofacy, они же Fancy Bear). Ей же приписывают организацию атаки на телеканал TV5 Monde в апреле 2015 г. и на национальный комитет Демократической партии США в ходе президентской предвыборной кампании в США.

Компьютерные системы ОБСЕ подверглись хакерской атаке в начале ноября, сказала ТАСС представитель ОБСЕ Мерсиха Каузевич-Подзич. «В начале ноября ОБСЕ зафиксировала серьезный инцидент, связанный с информационной безопасностью. Он представлял угрозу конфиденциальности информационно-коммуникационных сетей ОБСЕ. При этом организация смогла продолжить работу, потому что нападение не нарушило целостность информационных сетей», - рассказала она. По словам Каузевич-Подзич, в ОБСЕ не знают, кто стоит за атакой. Секретариат обратился за помощью независимого консультанта и смог оперативно ответить на инцидент, добавила она.