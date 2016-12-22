Американская фирма заподозрила ГРУ в организации взлома сервера демократов в США

Специализирующаяся на вопросах кибербезопасности фирма CrowdStrike с высокой долей вероятности установила связь ГРУ с хакерской группой, которая взломала сервер Национального комитета Демократической партии США (DNC) во время предвыборной кампании. Как пишет The Washington Post, также CrowdStrike считает, что один и тот же вирус использовался для взлома сервера демократов и для взлома приложения для Android, которое украинские военные используют для упрощения расчетов при работе артиллерии. Газета ссылается на последний доклад фирмы, которая расследует взлом DNC по заказу партии.

Из доклада следует, что если раньше у CrowdStrike была средняя степень уверенности в причастности хакерской группы Fancy Bear ко взлому сервера DNC, то теперь специалисты говорят об этом с высокой уверенностью. Как заявил сооснователь CrowdStrike Дмитрий Альперович, Fancy Bear – это подразделение ГРУ.

По словам Альперовича, ГРУ занимается сбором и тактической разведовательной информацией на полях сражений, но также занимается и стратегией и применяет психологические методы борьбы за океаном. «Леденит душу тот факт, что они помогают российским военным отслеживать и убивать украинских военнослужащих на востоке Украины и они же вмешиваются в президентские выборы в США», – заявил он.