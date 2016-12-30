МИД опроверг закрытие англо-американской школы в Москве в ответ на санкции

Министерство иностранных дел России прокомментировало сообщение, распространенное телеканалом CNN, о закрытии англо-американской школы в Москве, в которой учатся дети сотрудников посольств США, Канады и Великобритании.

«Информация о закрытии англо-американской школы в Москве не соответствует действительности», — заявила РБК официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщал, что Россия в ответ на санкции закроет англо-американскую школу в Москве, а также сотрудникам американского посольства в России запретят посещать дом отдыха в Серебряном Бору.

29 декабря США объявили о введении новых санкций против России за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании США. В черный список США включены шесть граждан России и пять российских организаций. Это Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное разведывательное управление (ГРУ), а также зеленоградская Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО ПО КСИ), ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ) из Петербурга и компания «ЦОР секьюрити» (бывшая Esage Lab). Барак Обама назвал новые санкции необходимым и разумным ответом.

Ранее в Facebook сообщалось, что российские контрмеры в связи с решением выслать 35 российских дипломатов и ввести санкции будут оглашены в пятницу. «Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего», - написала Захарова в четверг, 29 декабря.