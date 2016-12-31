Следственный комитет просит арестовать подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии

Следственный комитет просит арестовать подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии в новой Москве. Соответствующее ходатайство ведомство направило в суд, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Щербинского суда Москвы Светланы Ехтаниговой.

Подозреваемые уже признали свою вину и дали признательные показания.

Накануне в Росгвардии подтвердили, что в результате операции с участием спецназа были задержаны все участники нападения на сотрудников ведомства, в результате которого погиб один и был ранен другой сотрудник службы.

Вечером в четверг экипаж вневедомственной охраны в составе двух сотрудников Росгвардии выехал по сигналу тревоги на охраняемый объект - магазин в деревне Рогово Новомосковского административного округа. Там группа из восьми человек совершила разбойное нападение на них. Сержант полиции Виктор Глебов был убит, второй сотрудник - ранен.