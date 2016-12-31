Порошенко привез американских сенаторов в зону конфликта в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко приехал в Донбасс на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.

По словам пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко, Порошенко приехал туда вместе с американскими сенаторами, находящимися с визитом на Украине.

«Президент с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом. Именно нашим воинам мы обязаны возможностью чувствовать себя в безопасности», - сказал Цеголко.