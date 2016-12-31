Самолет для вынужденно покидающих США российских дипломатов прибыл в Вашингтон

Самолет для группы сотрудников российского посольства в Вашингтоне, возвращающихся на родину по требованию властей США, прибыл в международный аэропорт имени Даллеса. Об этом сообщил руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин, передает ТАСС.

По его словам, лайнер вернет в Москву тех сотрудников российского посольства и членов их семей, которых администрация США в четверг обязала в течение 72 часов покинуть территорию страны.

За дипломатами, досрочно отъезжающими из США, прибыл борт специального летного отряда «Россия» Управления делами президента России. В общей сложности США покидают 96 россиян.