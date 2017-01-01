СКР возбудил дело по факту нападения на Расула Мирзаева

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на мужчину на юге Москвы. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц с применением оружия) и ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища). По данным ТАСС, речь идет о нападении на спортсмена Расула Мирзаева.

По версии следствия, в ночь на 31 декабря в квартиру пострадавшего проникли трое неустановленных лиц и избили его, предположительно используя в качестве орудия травматический пистолет. Неизвестные скрылись с места происшествия. Спортсмен был госпитализирован, сейчас его жизни ничто не угрожает.