Морская авиация ВМФ России получит около 100 новых летательных аппаратов

Командующий морской авиацией ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин сообщил, что флот получит около 100 новых летательных аппаратов.

«В соответствии с существующей программой по модернизации и обновлению авиационного парка морской авиации Военно-морского флота на вооружение частей морской авиации до 2020 г. поступит около 100 новых летательных аппаратов», – сказал Кожин.

По его словам, в ближайшее время имеющиеся в распоряжении ВМФ летательные аппараты будут заменяться новыми авиационными комплексами. В частности, состав подразделений корабельной истребительной авиации будет пополняться истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Также планируется обновление парка ударных вертолетов морской авиации – на смену Ка-29 должны прийти вертолеты Ка-52К «Катран».