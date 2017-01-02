В результате теракта в Стамбуле погибла россиянка

Среди жертв теракта в Стамбуле оказалась гражданка России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в генконсульстве России в Турции. Напомним, в ночь на 1 января неизвестный в костюме Санта-Клауса расстрелял в ночном клубе в Стамбуле 39 человек, еще около 70 получили ранения.

«Информация о гибели российской гражданки подтверждается», – сказал собеседник агентства. По его словам, девушку сначала считали гражданкой Азербайджана. «Установлена ее личность, документы подтверждают российское гражданство», – пояснил собеседник.

Источник добавил, что процедура опознания погибших завершена, личности и гражданство всех жертв и пострадавших установлены, россиян среди них больше нет.