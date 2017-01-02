ИГ взяло ответственность за теракт в Стамбуле

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в России) взяли на себя ответственность за теракт в Стамбуле, сообщает Reuters. Напомним, в ночь на 1 января неизвестный расстрелял 39 человек в ночном клубе в Стамбуле, еще около 70 получили ранения.

В заявлении отмечается, что нападавший совершил атаку в одном из самых известных ночных клубов, где «христиане отмечали свой вероотступнический праздник».

Ранее один из очевидцев происшествия сообщил, что нападавший во время совершения преступления кричал «Аллах акбар». Некоторые пострадавшие утверждают, что стрелявших было несколько и они переговаривались по рациям.